Патрушев призвал использовать возможности регионов УрФО для обеспечения технологического суверенитета

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал использовать все имеющиеся возможности регионов Уральского федерального округа в обеспечении технологического суверенитета. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности УрФО в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области, участники совещания рассмотрели меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного и кадрового потенциала УрФО.

Николай Патрушев отметил, что необходимо эффективнее использовать накопленный поколениями уральцев опыт, кадровый и научно-производственный потенциал регионов УрФО. По его словам, уникальные возможности опорного края ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Это позволило обеспечить страну вооружением и военной техникой.

"Сегодня в условиях объявленной Западом экономической войны нам необходимо действовать также оперативно, использовать все имеющиеся возможности регионов округа в обеспечении технологического суверенитета", - подчеркнул он.

На совещании были даны рекомендации по модернизации основных фондов предприятий на отечественной технологической основе, обсуждался ряд производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение, а также необходимость создания технопарков в сфере высоких технологий и восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов.