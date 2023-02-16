16 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области задержали мужчину, угнавшего служебный автомобиль

В ЗАТО Озерск Челябинской области задержали местного жителя, угнавшего служебный транспорт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль ГАЗ-2752. При проверке документов выяснилось, что транспортное средство принадлежит предприятию, работником которого автомобилист не является. При этом у водителя были признаки опьянения. Об инциденте сообщили директору предприятия.

Полицейские установили, что работник предприятия распивал алкоголь совместно с друзьями в гаражном боксе организации. Когда он уснул, 23-летний его знакомый решил съездить в магазин, воспользовавшись его служебным транспортом, но был задержан инспекторами ДПС.

В отношении мужчины составили два административных протокола за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения и управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения. Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Теги: угон, автомобиль,



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