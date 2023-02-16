Десантник из Новоуральска погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб десантник из Новоуральска. Об этом рассказал глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как сообщил сегодня мэр на своей странице в соцсети, погиб новоуралец Сергей Таланкин. Мужчине было 37 лет. После окончания школы он учился в Новоуральском профессиональном лицее №2 по специальности "сварщик", а в 2004 году был призван на срочную военную службу в воздушные десантные войска.

Тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким Сергея Таланкина и назвал его "героем нашего времени". Прощание с погибшим уральцем состоится в эту субботу, 18 февраля.

Напомним, недавно Новоуральск простился с двумя бойцами ЧВК "Вагнер", погибшими в ходе СВО.