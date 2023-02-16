Глава СКР потребовал разобраться в приговоре пенсионеру из Алапаевска, обвиненному в педофилии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в приговоре 66-летнего ветерана из Алапаевска Фирата А.. Накануне пенсионера приговорили к 12 годам колонии за то, что он якобы показал соседской 10-летней девочке половой орган. При этом сторона защиты утверждает, что у обвинения были свои мотивы. Председатель следственного комитета собирается ознакомиться с докладом с перечнем доказательств, которые легли в основу обвинения пенсионера.

"В эфире федерального телеканала сообщалось о вынесении приговора в отношении ветерана боевых действий из Свердловской области. Кроме того, в сюжете говорится, что осужденный не согласен с решением суда и считает, что его оклеветали, а родственники несовершеннолетней пытаются избежать уголовной ответственности за ранее совершенное нападение на него и супругу", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, что по версии обвинения, 24 апреля пенсионер увидел возвращавшуюся домой школьницу, положил ей руку на плечо и показал свой половой орган. В свою очередь сторона защиты утверждает, что пожилого человека оговорили, поскольку у него были сложные отношения с соседями.