16 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Москалькова получила ответ от ООН на обращение о пытках российских военнопленных

Омбудсмен Татьяна Москалькова получила ответ верховного комиссара ООН на жалобу об отношении Киева к военнопленным.

В своем Telegram-канале омбудсмен отметила, что считает важным наличие диалога с ООН и его готовность подключиться к решению данной проблемы.

Правозащитница напомнила, что еще в январе жаловалась на насилие в отношении россиян, а также на случаи вымогательства. При этом она не уточнила, какие меры намерена принять организация.

14 января Москалькова сообщила, что получила от родственников двух пленных российских военнослужащих кадры с издевательствами и требованием выкупа. Она призвала уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека.

Теги: москалькова, оон, пытки, военнопленные



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