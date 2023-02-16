16 Февраля 2023
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Политика Санкт-Петербург
Фото: Regnum/ Дарья Драй

Казарин третий год подряд срывает план по полной цифровизации школ Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин провёл «прямую линию», в рамках которой рассказал в том числе о цифровизации школ города и связанных с этим проблемам. Так, родители школьников регулярно жалуются на проблемы с информативностью такой системы, как «Электронный дневник». Казарин подтвердил наличие такой проблемы, а в её существовании обвинил преподавателей и руководство школ.

«Основная проблема здесь организационная. Это своевременное и качественное занесение информации в систему. Есть школы, которые практически не ведут какой-либо документации в бумажном виде. Она полностью электронная в рамках электронного журнала, электронного дневника и вся информация, которая на уроке предъявляется в личном кабинете, она тут же отображается на портале нашем «Петербургское образование» либо в мобильном приложении. Есть школы, где оценки выставляются по итогам недели. Есть школы, где вообще не очень развита эта функциональность», - заявил Казарин.

Однако чиновник умолчал, что в более чем сотне петербургских школ до сих пор не реализована в полной мере работа Единой карты школьника, и связано это в первую очередь с низким уровнем цифровизации. Например, в декабре 2022 года ответственный за соцпитание вице-губернатор Валерий Москаленко прямо заявил, что в 85% школ города до сих пор не реализован безналичный расчёт за питание Единой картой школьника.

«Сегодня в городе порядка 85% школ подключены к Единой системе учета школьного питания. Ставим перед собой задачу к началу следующего учебного года дооснастить все школы города необходимым оборудованием и перевести их на единую систему безналичной оплаты», — заявил Москаленко.

Благодаря именно этой системе родители могут отслеживать через «Электронный дневник», чем питаются их дети. Эта информация попадает в базу данных автоматически, без какого-либо участия преподавателей. Отвечает за оснащение школьных столовых специальными терминалами Комитет по информатизации и связи, деятельность которого курирует Станислав Казарин.

На эту проблему родители школьников ещё в 2020 году, о чём подробно рассказывала Gazeta.SPb. Как сообщили тогда изданию в Комитете по информатизации и связи, дооснастить терминалами оставшиеся школы планировалось в 2021 году. Что интересно, на тот период председателем комитета являлся именно Казарин.

«Технические и программные средства проекта внедрены на 679 адресах школ Санкт-Петербурга. В 2021 году планируется дооснащение оставшихся школ», - приводит Gazeta.SPb ответ чиновников.

Весной 2021 года губернатор Александр Беглов повысил Станислава Казарина до вице-губернатора. Новым председателем Комитета по связи стала Юлия Смирнова, советница Беглова по IT. А по итогам года выяснилось, что обещание по полному подключению всех школ к Единой карте школьника не выполнено. За год подведомственный Казарину комитет подключил всего четыре школы. И вновь было дано обещание, на этот раз Смирновой, к концу 2022 года довести уровень подключения до 100%.

Но, как было отмечено ранее, в декабре 2022 года Валерий Москаленко рассказал, что 15% школ города всё ещё находятся вне системы. По традиции Москаленко пообещал исправить ситуацию в течении 2023 года, хотя выполнить это обещание может лишь Казарин и подведомственный ему комитет.

На своей «прямой линии» Казарин предпочёл умолчать о том, что он уже третий год срывает полное внедрение Единой карты школьника, зато быстро нашёл ответственных – обычных учителей.

Теги: александр беглов, казарин, цифровизация школ, электронный дневник, соцпитание,



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