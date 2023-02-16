На Среднем Урале задержали "курьеров", от которых пострадали больше 15 человек

На Среднем Урале задержали так называемых "курьеров", подозреваемых в хищении денег у пожилых людей. Пострадавших – больше 15 человек.

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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, с середины декабря прошлого года в полицию Нижнего Тагила стали поступать заявления от местных жительниц о совершенных против них мошеннических действиях.

"Пенсионеркам звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родные стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Во всех случаях злоумышленники убеждали женщин передать им свои сбережения для урегулирования возникших вопросов", - рассказала Ирина Волк.

Одна из пострадавших описала курьера, который приезжал за деньгами. Похожего по приметам на подозреваемого мужчину силовики задержали на одной из улиц Нижнего Тагила и доставили в отдел полиции для проверки. Им оказался житель Нижней Туры, судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. У мужчины обнаружили пакет, в котором лежал миллион рублей. Выяснилось, что деньги незадолго до задержания "курьер" забрал у другой пенсионерки, проживающей на улице Окунева.

Очень скоро полицейские задержали еще двоих "курьеров", которым та же пожилая женщина отдала 700 тысяч рублей. Пенсионерка была уверена, что помогала своей двоюродной сестре, которая якобы попала в аварию на дороге.

Все задержанные пояснили сыщикам, что нашли такую "подработку" в одном из мессенджеров. "Работодатель" сообщал им адреса людей, у которых нужно забирать деньги. Получив их, они оставляли часть суммы себе, а остальное переводили на указанные счета. Предварительно полицейскими установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули больше 15 человек возрастом от 72 до 92 лет, проживающих в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Нижней Туре. Общая сумма причиненного им ущерба составляет почти 4,5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Один из фигурантов уже заключен под стражу, двое других пока находятся на подписке о невыезде.