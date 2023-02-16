16 Февраля 2023
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Общество Московская область
Фото: Накануне.RU

Московское метро до конца 2023-го "приедет" в Долгопрудный

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что столичное метро к концу года "дотянется" до Долгопрудного.

"Меня часто спрашивают о том, когда метро придет в тот или иной город Подмосковья. Станции метрополитена уже есть в Котельниках и Красногорске. А в этом году подземка доберется и до Долгопрудного – до конца 2023 г. будет открыта станция Физтех. Метро будет в пешей доступности более чем для 30 тыс. жителей округа", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Власти области "прорабатывают с Москвой вопрос и по Мытищам".

"Это должно быть удобно и для жителей Москвы, и для жителей Подмосковья. Продолжаем развивать МЦД. Уже в августе-сентябре этого года, когда мы запустим МЦД-3 и МЦД-4, более 2,3 млн человек будут быстрее и с комфортом ездить на работу и учебу на современных поездах", - написал Воробьев.

Теги: Андрей Воробьев, Подмосковье, Московская область



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