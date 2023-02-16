Мать пермского стрелка Бекмансурова подала на него в суд

С иском к своему сыну Тимуру Бекмансурову в Свердловский районный суд Перми обратилась Наталья Бекмансурова. По данным Properm, речь идет о снятии пожизненно осужденного за расстрел людей в ПГНИУ Бекмансурова с регистрации в квартире, где он проживал до 20 сентября 2021 года.

Третьим лицом по делу, согласно картотеке, выступает отдел полиции №7 (дислокация Свердловский район) Управления МВД России по Перми. Заявление еще не принято судом к рассмотрению.

До нападения на ПГНИУ Бекмансуров матерью жил в микрорайоне Крохалевка на улице Новосибирской. В январе 2023 года Бекмансуров сам обратился в суд с исковым заявлением к отделу по вопросам миграции полиции о возложении обязанности снять его с регистрационного учета из жилого помещения. Заявление было оставлено без движения из-за неграмотного оформления. Суд предоставлял ему срок для устранения недостатков до 30 января. Однако иск не был оформлен правильно, а потому заявление было возвращено истцу.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

К убийству Бекмансуров готовился заранее. Перед нападением он оставил записку в соцсетях, в ней стрелок утверждал, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как проходил врачей для получения лицензии. При этом он писал о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе". Экспертизой Бекмансуров был признан вменяемым.

Во время стрельбы обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу.

28 декабря прошлого года бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению за устроенное им нападение на людей на территории кампуса вуза и убийство шести человек.