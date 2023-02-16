Минпромторг выполнил обязательства, из-за которых Мантуров получил нагоняй от Путина в январе

Минпромторг выполнил поручение Владимира Путина по поводу подписания лизинговых контрактов на поставку самолетов и вертолетов. Без них ряд авиастроительных заводов не мог начать работать, и президент России высказал недовольство этим фактом на совещании с правительством 11 января.

"Надо четко понимать, где и когда и какие самолеты будут производиться, гражданские и военные – надо согласовать с минобороны. На некоторых предприятиях до сих пор заказов нет. <…> Долго, слишком долго! Предприятия должны понимать перспективы заказа, им нужно понимать, кто сколько закажет, сколько людей нанимать, нет заказов на 2023 год на некоторых предприятиях", - сказал тогда Путин.

Вице-премьер Денис Мантуров попытался спорить с главой государства, но получил лишь персональную порцию критики ("Ну че вы мне дурака валяете?!") и задание в месячный срок оформить заказы для заводов.

По словам Мантурова, сейчас подписаны контракты на 274,9 млрд руб.

"В соответствии с январским поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, все три паспорта инвестпроектов по лизингу гражданской авиатехники утверждены, а договоры между лизингодателями, эксплуатантами и производителями заключены", — цитирует РИА Новости представителя Минпромторга.

Мантуров заявил, что все контракты с предприятиями авиационной промышленности уже заключены. "В рамках трех подписанных паспортов инвестпроектов по лизингу гражданских судов в общей сложности подписано пять контрактов с поставщиками", — подчеркнул он.