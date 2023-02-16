В Челябинске на концерте в поддержку медработников и военных выступят Анита Цой и "Группа 312"

В Челябинске 10 марта состоит благотворительный концерт "Герои нашего времени" для медицинских работников, военнослужащих и их семей.

На мероприятии выступят Анита Цой, Евгений Кунгуров и группа "Город 312", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства. Концерт пройдет во дворце спорта "Юность". Ожидается, что он соберет порядка 3,7 тыс. жителей.

Благотворительные концерты пройдут и в других городах России.