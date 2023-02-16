16 Февраля 2023
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Общество Сибирский ФО В России
Фото: www.rg.ru

В Омске и Новосибирске отреагировали на слова Барбары Брыльской о "нищете"

В Омске и Новосибирске отреагировали на слова актрисы Барбары Брыльской, заявившей, что этих сибирских городах "нищета и невозможно жить".

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что не ожидал от актрисы таких резких высказываний в адрес города. "Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно", - написал Бурков в своем телеграм-канале.

Он также выложил ролик "Омск, которого боится Барбара Брыльска".

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в свою очередь, пригласил актрису посетить город, чтобы она посмотрела, как реально обстоят дела, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились высказывания Брыльски о том, что люди в России живут очень плохо, в частности, в Омске и Новосибирске актрисе якобы страшно выходить из самолета, так как "там везде нищета, там невозможно жить".

Теги: омск, новосибирск, барбара брыльска



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