16 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Будут следить за языком: Госдума запретила чиновникам использовать иностранные слова

Госдума во втором и сразу в третьем чтении единогласно приняла закон о госязыке. Он "защищает русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов".

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - сообщили в пресс-службе Госдумы.

Еще один пункт закона: теперь все законопроекты будут обязательно проверять на соответствие нормам и правилам русского языка.

Следить за языком теперь будут обязаны госслужащие, депутаты, производители товаров и услуг, журналисты.

"Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", - добавили в Госдуме.

Теги: государственный язык, госдума, депутаты, чиновники, русский язык, англицизмы



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