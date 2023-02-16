Будут следить за языком: Госдума запретила чиновникам использовать иностранные слова

Госдума во втором и сразу в третьем чтении единогласно приняла закон о госязыке. Он "защищает русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов".

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - сообщили в пресс-службе Госдумы.

Еще один пункт закона: теперь все законопроекты будут обязательно проверять на соответствие нормам и правилам русского языка.

Следить за языком теперь будут обязаны госслужащие, депутаты, производители товаров и услуг, журналисты.

"Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", - добавили в Госдуме.