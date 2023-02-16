Суд обязал Siemens возобновить ремонт "Сапсанов" для РЖД

Столичный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение компанией Siemens контракта с РЖД на ремонт поездов "Сапсан". Иск был подан российским монополистом.

По решению суда Siemens Mobility и ее российская "дочка" "Сименс Мобильность" должны будут продолжить исполнять обязательства по договору, пишет Telegram-канал "Арбитр.".

РЖД также просила взыскать с ответчиков неустойку в размере 16 млн руб. за каждый день неисполнения обязательств по договору.

Также суд в качестве обеспечительной меры обязал Siemens передать РЖД оборудование и инструменты, необходимые для ремонта поездов.

Немецкий концерн Siemens в прошлом году заявил о намерении полностью покинуть РФ на фоне военной спецоперации.