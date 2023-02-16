16 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ЗакСО внесен законопроект об обязательном размещении копии Знамени Победы

Сегодня фракция КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области внесла в региональный парламент законопроект о Знамени Победы.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском обкоме КПРФ, он предусматривает обязанность вывешивать копии Знамени на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений образования и культуры наряду с государственным флагом России.

"В тексте документа прописывается также возможность использовать копию Знамени Победы гражданами и организациями в праздничный день. Данная инициатива, по мнению коммунистов, будет способствовать гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи и повысит уровень ее знаний о подвиге Советского народа и Вооруженных Сил СССР в период 1941-1945 годов", - пояснили в областном отделении партии.

Свердловские коммунисты уже неоднократно выступали с инициативой размещать копию Знамени Победы на всех административных зданиях 9 Мая. Однако в законе была прописана лишь рекомендательная форма. Теперь соответствующий законопроект направлен в ЗакСО.

Теги: Знамя Победы, размещение, законопроект, КПРФ



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