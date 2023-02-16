Тюменские молодогвардейцы помогают беженцам из Херсонской области решить правовые и бытовые вопросы

Тюменские молодогвардейцы помогают вынужденным переселенцам из Херсонской области решить правовые и бытовые вопросы, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Бесплатную юридическую консультацию провел квалифицированный юрист Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии". Большая часть вопросов касалась мер поддержки и получения гражданства Российской Федерации.

Как отметил координатор "Молодой Гвардии" по Уральскому Федеральному округу Владимир Сбитнев, чаще всего гражданам требуется помощь в восстановлении документов, поиске работы, устройстве детей в школы, в садики.

"Психологическая помощь тоже предоставляется. Для детей у нас есть проект "Для самых стойких", организуем походы в театры, музеи, на производства, чтобы ребята смогли отвлечься от ужаса, который пережили", сообщил он.

В ближайшее время для вынужденных переселенцев подготовят памятку по доступным льготам и пособиям.

В Тюмень с начала февраля прибыли 32 человека, вынуждено покинувших Херсонскую область. Первая группа в составе 25 человек прибыла в регион 12 февраля, оставшиеся - спустя несколько дней. По словам прибывших, населенные пункты, где они прежде проживали, регулярно обстреливаются украинскими нацистами. На каждый день приходится порядка 35 прилетов.

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения.

Напомним, в ноябре подразделения Вооруженных сил РФ, дислоцированные в правобережной части Херсонской области, были отведены на левый берег Днепра. Правый берег Днепра в рамках объявленной эвакуации тогда покинули более 100 тыс. человек из числа гражданского населения. Правительство России пообещало вывезенным из Херсонской области людям сертификаты на жилье в любом регионе РФ.