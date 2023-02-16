В Челябинской области переименовали завод, который принадлежал американской компании Ball

В Челябинской области завод, принадлежавший американской компании Ball, переименовали в "Арнест Упаковочные Решения".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минпрома, активы по производству алюминиевой банки для напитков были выкуплены у американской компании Ball Corporation в сентябре прошлого года Группой "Арнет". Компания зарегистрировала новое фирменное название бизнеса.

Как рассказал президент Группы "Арнест" Алексей Сагал, новое наименование сочетает в себе название материнского бренда – Арнест, а также указание на то, что предприятие производит упаковку для напитков.