В США десятки тысяч человек митинговали против абортов

По меньшей мере десятки тысяч сторонников защиты жизни нерожденных детей прошли маршем к зданию Капитолия США, сообщает LifeSiteNews.

Марш стал уже 50-м и первым после отмены Верховным судом США гарантии абортов на федеральном уровне. Вопрос по абортам передан на уровень штатов, так как как в конституции США не говорится о таком "праве", как аборт, и, следовательно, федеральные власти не могут его гарантировать.

Сейчас в США идут законодательные баталии по поводу финансирования налогоплательщиками программы "планируемого родительства", которое включает право уничтожать зачатых детей. Сторонники традиционных представлений апеллируют к праву каждого человека на жизнь, закрепленному в конституции.

Президент Джо Байден является открытым сторонником абортов и называет консерваторов "полуфашистами" и "экстремистами". Интересно, что сейчас рождаемость в США упала до исторического минимума - 1,6 ребенка на женщину.

Вопрос абортов является одним из наиболее важных, волнующих американцев. В стране ежегодно делается почти миллион абортов. По отношению к численности женщин детородного возраста это чуть меньше, чем в России. В последние годы снова наблюдается рост после тридцати лет снижения.