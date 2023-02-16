В Красноярске полицейский до смерти избил подозреваемого в краже телефона

В Красноярске 35-летний полицейский до смерти избил мужчину, подозреваемого в краже телефона.

СКР завел уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, 9 февраля в один из отделов полиции доставили 51-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Он сбежал (предположительно – выпрыгнул из окна второго этажа). Его нашли и снова доставили в отдел, где беглеца избил оперуполномоченный.

"7 канал Красноярск" сообщает, что полицейский бил задержанного по телу и голове. Тот скончался прямо в участке.

Сейчас полицейский находится под домашним арестом.

На руководство оперуполномоченного завели уголовное дело о халатности.