В России прекратили действие Устав и 20 договоров Совета Европы

Госдума единогласно приняла закон о прекращении действия Устава Совета Европы в отношении России, а также 20 международных договоров между Москвой и организацией.

Соответствующий законопроект, напоминает "Ъ", ранее внес президент Владимир Путин. Закон касается Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма и других документов. Решение принято в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы с 16 марта.

В марте 2022 г. Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день комитет министров организации одобрил резолюцию об исключении России из организации. Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре 2022 г. приняла резолюцию о признании политического режима в РФ "террористическим".