16 Февраля 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На "Сибирской строительной неделе" федеральные эксперты отметили - Новосибирская область хорошо выглядит на строительной карте страны

Новосибирская область накопила богатый опыт решения многих проблем в строительной отрасли. Это было отмечено в ходе «Сибирской строительной недели», которая проходит в Новосибирске. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе в предыдущие годы было развёрнуто масштабное строительство по самым разным направлениям.

Форум впервые стал площадкой проведения выездного заседания профильного комитета Госдумы. В третий день работы форума, который проходит в Новосибирске, прошло совещание комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ. Для региона это значимое событие, отметил губернатор Андрей Травников. И отличная возможность на местных примерах обсудить с федеральными законодателями те проблемы строительной отрасли, которые субъект не может решить на своем уровне.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Перед началом совещания председатель комитета Сергей Пахомов поблагодарил региональный минстрой и губернатора за работу строительного комплекса в области. «Много цифр, они в основном позитивные. Если говорить в целом, то Новосибирская область хорошо выглядит на строительной карте», — подчеркнул депутат.

Один из вопросов, который обсуждался в ходе совещания комитета Госдумы стал вопрос по законодательной неопределенности понятия «апартаменты». В прошлом году в Госдуме шли дебаты о том, необходимо ли приравнять их к жилью. На заседании комитета Сергей Пахомов подчеркнул: однозначно нет. Уже построенные апартаменты не получат права регистрации как жильё. Депутат предложил специалистам - участникам обсуждения передать свои предложения по этой теме.

заседание, строительная неделя, травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: с одной стороны, возведение апартаментов – это важный вид бизнеса, который позволяет стимулировать развитие как строительства, так и внутреннего туризма. И такой вид бизнеса должен существовать. С другой – этому явлению необходимо дополнительное нормативное регулирование. Надо прекратить появление апартаментов, под которыми «скрываются» обычные жилые дома.

андрей травников, заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«В Новосибирской области, мы, к сожалению, видим: за последние годы этот вид строительства идёт по нарастающей. И строительство апарт-отелей иногда используется для скрытого создания жилых комплексов. Ко временному размещению объекты, которые появляются, никакого отношения не имеют. При этом они создают дополнительные проблемы – социальные и инфраструктурные, повышают коррупционные риски, как и в любой отрасли, где есть недорегулированность. Считаю, здесь нужно действовать смелее и регулирование этого вида строительства вводить более четко», — заявил Андрей Травников.

Справка. По итогам 2022 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 2,244 млн кв. м жилья, что на 11,9% выше уровня 2021 года. Введено в эксплуатацию 34 объекта социальной инфраструктуры. В 2023-2025 годах планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 137 объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, продолжается строительство крупнейших объектов: кампуса мирового уровня НГУ, ЦКП СКИФ, Федерального детского реабилитационного центра и др.

Теги: строительный комплекс, андрей травников, сибирская строительная неделя, статус апартаментов, минстрой



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