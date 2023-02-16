В России усилили контроль на границе из-за вспышки опасного вируса Марбург

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее.

В африканской стране зарегистрировано уже минимум девять смертей от этого заболевания и еще 16 предполагаемых случаев, сообщает РИА Новости.

Ранее ВОЗ созвала срочное совещание по поводу вспышки смертельного вируса Марбург в Экваториальной Гвинее.

Вирус передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется при непосредственном контакте с биологическими жидкостями. Это заболевание со смертностью 90% — ближайший родственник вирусной геморрагической лихорадки Эбола. Среди симптомов - лихорадка, головная боль, сыпь, рвота с примесью крови и диарея. Вакцин или противовирусных препаратов нет.