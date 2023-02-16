16 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга запланировали ремонт 14 улиц на 2023 год

За 2023 год в Екатеринбурге собираются отремонтировать 14 улиц. Соответствующие контракты выставлены на сайте госзакупок. Среди предложенных мэрией территорий:
  • улица Просторная;
  • улица Сухоложская;
  • улица Славянская;
  • улица Генеральская (от Малышева до Первомайской);
  • улица Демьяна Бедного (от Просторной до Молодогвардейцев);
  • улица Санаторная (от Патриса Лумумбы до 2-й Новосибирской);
  • улица Посадская (от Белореченской до Московской);
  • улица Тимирязева (от Ленина до Первомайской);
  • улица Техническая (от Ангарской до Расточной);
  • улица Косарева (от Грибоедова до Инженерной);
  • улица Ленина (от Розы Люксембург до Красноармейской (Горный Щит));
  • переулок Выездной;
  • отрезок по Сибирскому тракту (от развязки у Компрессорного завода до автодороги Екатеринбург - аэропорт Кольцово);
  • участок по Начдива Васильева (от Серафимы Дерябиной до Репина).

Общая стоимость всех работ составляет около 574 млн рублей.

Напомним, что две улицы в уральской столице уже гарантированно будут перекрыты до конца текущего года. Речь идет об Кишиневской, на участке от улицы Технической до улицы Билимбаевской, а также о продлении работ на участке от улицы Куйбышева до Сибирского тракта.

Помимо этого в Екатеринбурге на 2023 год запланировано благоустройство 10 дворов.

Теги: Екатеринбург, ремонт. улица



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