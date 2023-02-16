Власти Екатеринбурга запланировали ремонт 14 улиц на 2023 год

За 2023 год в Екатеринбурге собираются отремонтировать 14 улиц. Соответствующие контракты выставлены на сайте госзакупок. Среди предложенных мэрией территорий:

улица Просторная;

улица Сухоложская;

улица Славянская;

улица Генеральская (от Малышева до Первомайской);

улица Демьяна Бедного (от Просторной до Молодогвардейцев);

улица Санаторная (от Патриса Лумумбы до 2-й Новосибирской);

улица Посадская (от Белореченской до Московской);

улица Тимирязева (от Ленина до Первомайской);

улица Техническая (от Ангарской до Расточной);

улица Косарева (от Грибоедова до Инженерной);

улица Ленина (от Розы Люксембург до Красноармейской (Горный Щит));

переулок Выездной;

отрезок по Сибирскому тракту (от развязки у Компрессорного завода до автодороги Екатеринбург - аэропорт Кольцово);

участок по Начдива Васильева (от Серафимы Дерябиной до Репина).

Общая стоимость всех работ составляет около 574 млн рублей.

Напомним, что две улицы в уральской столице уже гарантированно будут перекрыты до конца текущего года. Речь идет об Кишиневской, на участке от улицы Технической до улицы Билимбаевской, а также о продлении работ на участке от улицы Куйбышева до Сибирского тракта.

Помимо этого в Екатеринбурге на 2023 год запланировано благоустройство 10 дворов.