Власти Екатеринбурга запланировали ремонт 14 улиц на 2023 год
За 2023 год в Екатеринбурге собираются отремонтировать 14 улиц. Соответствующие контракты выставлены на сайте госзакупок. Среди предложенных мэрией территорий:
- улица Просторная;
- улица Сухоложская;
- улица Славянская;
- улица Генеральская (от Малышева до Первомайской);
- улица Демьяна Бедного (от Просторной до Молодогвардейцев);
- улица Санаторная (от Патриса Лумумбы до 2-й Новосибирской);
- улица Посадская (от Белореченской до Московской);
- улица Тимирязева (от Ленина до Первомайской);
- улица Техническая (от Ангарской до Расточной);
- улица Косарева (от Грибоедова до Инженерной);
- улица Ленина (от Розы Люксембург до Красноармейской (Горный Щит));
- переулок Выездной;
- отрезок по Сибирскому тракту (от развязки у Компрессорного завода до автодороги Екатеринбург - аэропорт Кольцово);
- участок по Начдива Васильева (от Серафимы Дерябиной до Репина).
Общая стоимость всех работ составляет около 574 млн рублей.
Напомним, что две улицы в уральской столице уже гарантированно будут перекрыты до конца текущего года. Речь идет об Кишиневской, на участке от улицы Технической до улицы Билимбаевской, а также о продлении работ на участке от улицы Куйбышева до Сибирского тракта.
Помимо этого в Екатеринбурге на 2023 год запланировано благоустройство 10 дворов.