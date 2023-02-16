Лукашенко считает, что у Украины сейчас "более выгодное положение для переговоров"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с белорусскими и зарубежными СМИ сообщил о том, что любой военный конфликт заканчивается миром. Он предложил закончить противостояние России и Украины.

"Сейчас – более выгодные условия для Украины. Закончить эту ***** и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Заключение мира в любом случае неизбежно, а потому нужно как можно скорее приступить к переговорам, а не продолжать конфликт.

"Очнитесь вы. Кому нужна такая свобода, когда ложишься спать и не знаешь, проснешься ли завтра утром. Кому нужна такая свобода?" - сказал Лукашенко.