Студия Warner Brothers собирается снять фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Студия Warner Brothers приступила к разработке новой франшизы по миру Гарри Поттера. Речь идет о возможной экранизации еще одного произведения Джоан Роулинг – "Гарри Поттер и проклятое дитя". Источник The Sun сообщил, что голливудские кинобоссы хотят вывести проект на большой экран, на не в виде сериала.

Источник утверждает, что про "Проклятое дитя" некоторое время не вспоминали – все внимание было приковано к франшизе "Фантастические твари и где они обитают".

Пока обсуждаются сценарий, число серий и возможный бюджет фильма, но, конечно, уже встает вопрос о приглашении звезд основной серии "поттерианы", включая Дэниела Рэдклиффа.