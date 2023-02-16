16 Февраля 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми ради работников ОПК перестроили работу общественного транспорта

В Перми ради работников оборонно-промышленного комплекса будет перестроена работа общественного транспорта. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Демкин, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам мэра, после перехода предприятий "оборонки" на работу в несколько смен, от заводчан начали поступать такие просьбы.

С 1 марта в городе будут запущены дополнительные ночные рейсы трамвая №5 и автобуса №50. Они организованы по просьбам сотрудников предприятий, расположенных в районе улицы Куйбышева, которые возвращаются домой после вечерней смены. Для удобства заводчан отправления будут синхронизированы с концом рабочих смен.

Последний рейс трамвайного маршрута №5 проследует через остановку "Хладокомбинат" в направлении центра города в 0.15. Также будет введен дополнительный рейс маршрута №50 от микрорайона Парковый, который проследует через остановку "Улица Яблочкова" в сторону Крохалевки также в 0.15.

Напомним, в сентябре прошлого года в Пермском крае ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса перешел на круглосуточный режим работы.

Так, часть производственных участков ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (дочерняя компания ПАО "Мотовилихинские заводы") переведена на работу в три смены. Аналогичная ситуация сложилась и на "Пермском пороховом заводе".

Теги: ОПК, общественный транспорт, дополнительные рейсы



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