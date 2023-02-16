На Белоярской АЭС сообщили об остановке 4-го энергоблока

С сегодняшнего дня, 16 февраля, 4-й энергоблок Белоярской атомной электростанции остановлен для выполнения плановых работ.

Как сообщили Накануне.RU в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС, запланированы перегрузка топлива в реакторе и планово-предупредительный ремонт оборудования.

"Предстоит выполнить капитальный ремонт главного циркуляционного насоса 3ГЦН-2 с заменой выемной части и электродвигателя, эксплуатационный контроль металла трубопроводов, ремонт секций парогенераторов, турбогенератора ТГ-7 и его возбудителя, трубопроводной арматуры, насосного оборудования машзала и блочной насосной станции, ремонт и техобслуживание трансформаторов и множества другого электрооборудования (в том числе элегазового), систем АСУТП и контрольно-измерительных приборов", - пояснили на станции.

Там уточнили, что это текущий (непродолжительный) ремонт, но в то же время с большим объемом плановых работ.

Напомним, недавно состояние гидроузла Белоярской АЭС проверила комиссия Уральского управления Ростехнадзора.