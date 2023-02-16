В Челябинске после массовой драки в школе опросили более 3 тысяч детей, чтобы установить причину конфликта

16 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Фото: Telegram-канал Baza/ t.me/bazabazon

В Челябинске после массовой драки в школе опросили более 3 тысяч детей, чтобы установить причину конфликта

В полиции Челябинска о причастности к противоправной деятельности участников массовой драки в образовательном центре №5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, были опрошены все учащиеся учебного заведения – 3 тыс. 268 детей и подростков.

"Полученные комиссией с педагогами, психологами, правозащитниками и полицией данные позволяют утверждать, что конфликт произошёл из-за личных неприязненных отношений, сведения о приписываемом подросткам участии в противозаконной деятельности не нашли своего подтверждения", - отметили в пресс-службе.

Никаких заявлений или обращений в отношении пострадавших в драке подростков в правоохранительные органы не поступало.

Напомним, по словам очевидцев, утром 8 февраля в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта, но по другим данным, он мог носить межнациональный характер. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили трое пострадавших с побоями. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участников драки задержали в квартире. Ими оказались трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 18 летний местный житель.

Ранее в соцсетях появилась информация, что пострадавшие сколотили что-то вроде банды, задирали детей в школе и вымогали деньги. Один из участников драки Никита решил дать отпор обидчикам. Однако в полиции опровергли эту информацию и заявили, все произошедшие события имели сугубо бытовые причины.

Теги: драка, подростки, хулиганство,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети