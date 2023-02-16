В Челябинске после массовой драки в школе опросили более 3 тысяч детей, чтобы установить причину конфликта

В полиции Челябинска о причастности к противоправной деятельности участников массовой драки в образовательном центре №5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, были опрошены все учащиеся учебного заведения – 3 тыс. 268 детей и подростков.

"Полученные комиссией с педагогами, психологами, правозащитниками и полицией данные позволяют утверждать, что конфликт произошёл из-за личных неприязненных отношений, сведения о приписываемом подросткам участии в противозаконной деятельности не нашли своего подтверждения", - отметили в пресс-службе.

Никаких заявлений или обращений в отношении пострадавших в драке подростков в правоохранительные органы не поступало.

Напомним, по словам очевидцев, утром 8 февраля в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта, но по другим данным, он мог носить межнациональный характер. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили трое пострадавших с побоями. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участников драки задержали в квартире. Ими оказались трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 18 летний местный житель.

Ранее в соцсетях появилась информация, что пострадавшие сколотили что-то вроде банды, задирали детей в школе и вымогали деньги. Один из участников драки Никита решил дать отпор обидчикам. Однако в полиции опровергли эту информацию и заявили, все произошедшие события имели сугубо бытовые причины.