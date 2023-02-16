16 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: ГИБДД Челябинска

Госдума приняла закон о бесплатной перевозке детей по платным дорогам

Автобусы, перевозящие детей, смогут ездить по платным автодорогам бесплатно. Государственная Дума одобрила в третьем чтении соответствующий законопроект.

Он был внесен в парламент осенью. Речь идет об автобусах вместимостью не менее восьми человек и любых других, осуществляющих организованную перевозку групп детей, например на отдых, соревнования, экскурсии, прочие мероприятия.

Один из авторов инициативы первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак подчеркивает, что детские и школьные автобусы не имеют льгот и скидок для проезда по платным дорогам, а на обычных дорогах они вынуждены подолгу стоять в пробках.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Теги: дети, школьный автобус, проезд, оплата, платные дороги



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