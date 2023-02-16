Бывший пресс-секретарь Сумина рассказал про неожиданный звонок Суркова

Бывший руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Илья Ананьев рассказал про звонок Владислава Суркова губернатору Челябинской области Петру Сумину, после которого новым руководителем региона стал Михаил Юревич.

По словам Ильи Ананьева, это произошло во второй половине 2009 года, о разговоре с Сурковым ему рассказал Петр Сумин.

"Тогдашний Сурков был полным антагонистом Челябинской области и губернатора Петра Сумина. Всё ничего, если бы Владислав Юрьевич не был куратором внутренней политики России и первым замглавы администрации президента. Область и Сумин изнывали от скрытого конфликта губернатора и Суркова и поддержки идеологом Кремля местного депутата Госдумы Михаила Юревича. Кризис длился годами и не имел развязки. И вдруг такое", - написал пиарщик в своем telegram-канале.

Илья Ананьев также приводит слова Сумина про Суркова: "Он позвонил мне сам, извинился и сказал, что Пётр Иванович, меня долгое время неправильно информировали по региону и вам. Считайте, что я был неправ". Я тогда ещё "зелёный" в дебрях политики, отреагировал радостно. Это же здорово, сказал я губернатору. Но мудрого Сумина что-то смущало".

Через несколько месяцев на пост губернатора Челябинской области был рекомендован Михаил Юревич.

"И тогда я понял, зачем звонил Сурков. Для того, чтобы мне, "зеленому" юнцу политтусовки зарубить на носу первое правило - никому не доверяй. Читая сегодняшнее мини-интервью Владислава Суркова по украинскому кейсу, я "включаю" режим критического мышления и вспоминаю ту самую заповедь - не верю. Ведь это просто шанс бывшего "серого кардинала" российских регионов всплыть в моменте истории и не быть забытым", - отметил Илья Ананьев.

Петр Сумин руководил Челябинской областью с 1996 по 2010 год. В марте 2010 года заксобрание региона единогласно утвердило на пост губернатор кандидатуру Михаила Юревича, которая была выдвинута президентом России. В 2017 году в отношении Юревича было возбуждено уголовное дело по факту получения взяток, в деле фигурировала сумма 3 млрд руб. После этого Юревич покинул страну, в настоящее время он, предположительно, находится в Лондоне.