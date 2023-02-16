Сына Жириновского арестовали на 15 суток за дебош и нападение на полицейского

Суд арестовал Олега Эйдельштейна, сына бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, на 15 суток за мелкое хулиганство.

На мужчину был составлен протокол после дебоша и стычки с полицейским в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне в ресторане "Ткемали" в центре Москвы, пишет Mash. По данным телеграм-канала, внебрачный сын Жириновского устроил дебош, после этого его доставили в отдел. Там он продолжил буянить и ударил инспектора в грудь. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб правой ключицы.