Гражданские объекты в космосе, используемые Украиной в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара – МИД РФ

Риски превращения космоса в военный плацдарм обрели очертания, считает заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Он заявил о существовании "квазивоенных объектов", которые используются Западом для помощи Украине в военном конфликте. "Компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара", - сказал Воронцов в Совете Федерации на круглом столе, посвященном милитаризации космоса.

Дипломат пожаловался на США, которые, по его слова, "испытывают ударно-боевые средства на орбите без какого-либо предупреждения". "Также США рассматривают в качестве оружия ремонтные средства для спутников – они могут изменять траекторию таких объектов", - отметил Воронцов. Он добавил, что "США в отвлекающих целях предлагают переключить внимание на второстепенные вопросы, например, на космический мусор".