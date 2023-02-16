США разрабатывают малые боевые космические средства – ВКА им. Можайского

США разрабатывают так называемые малые боевые космические средства. Они могут выводиться на орбиту в составе группировок гражданских спутников, заявил начальник Военно-космической академии им. Можайского Анатолий Нестечук.

"Эти средства могут сближаться с нашими спутниками, проводить скрытые маневры. Это формирует угрозу нашим космическим аппаратам", - заявил Нестечук в Совете Федерации на круглом столе, посвященном 40-летию американской программы "Стратегическая оборонная инициатива", более известной как "Звездные войны".

Нестечук призвал создать в стране единый аналитико-информационный центр, который будет мониторить ситуацию с милитаризацией в космосе. Он указал на то, что американцы такой центр уже создали.