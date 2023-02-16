Фурсов: Визуализация образования создает касту дебилов

Декан одного из факультетов МГУ недавно заявил, что нужно как можно больше визуализации, так как дети сейчас идут "визуалы". Это разрушительная тенденция, сказал историк Андрей Фурсов.

Он назвал этого возвращением к догутенберговским временам, когда не было печатных книг.

"Вот вам картинка, и реагируйте на картинку. Это создание касты дебилов", - подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что когда издавался журнал "Политический класс", в нем была опубликована его статья "Конспирология - веселая и строгая наука". Там было очень много цветных фотографий.

"Я говорю: пожалуйста, уберите цветные фотографии и дайте больше текста. Мне сказали: нет, наш главный читатель - администрация президента, они воспринимают текст с картинками", - рассказал Фурсов.

По его мнению, логика развития системы образования такова, что знание становится закрытым от основной массы населения.