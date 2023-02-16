16 Февраля 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

В Прикамье открылась выставка трофеев с зоны СВО

В заксобрании Пермского края в честь Дня защитника Отечества открыли сразу несколько экспозиций военно-патриотической направленности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

На выставке зрители могут увидеть оружие и осколки мин, доставленных из зоны боевых действий в рамках специальной военной операции. Экспонаты предоставлены пермским краевым учебно-методическим центром "Авангард".

Также на выставке представлены ордена и медали музея истории Индустриального района города Перми. В фондах музея сформирована уникальная коллекция наград СССР и других стран мира. Так, среди наград – орден Красной Звезды бывшего бойца Уральского добровольческого танкового корпуса, медаль "За победу над Германией" и удостоверение к ней участника Парада Победы, орден Отечественной войны II степени, изготовленный на Краснокамском монетном дворе.

Прикамцы могут увидеть и экспозиции Пермского архива социально-политической истории. Первая выставка подготовлена к 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса и посвящена Молотовской танковой бригаде и другим пермским воинским частям. Ещё одна экспозиция архива посвящена последнему бою сводного отряда ОМОН Пермской области у населённого пункта Джаней-Ведено. Выставка является данью памяти пермским милиционерам, погибшим в том бою, и данью уважения героическому труду сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в фойе органного зала развернута площадка робототехнического танкового биатлона школьного технопарка на базе средней школы №135 Перми. Ученики – будущие инженеры продемонстрировали навыки управления созданными ими моделями танков.

Теги: выставка, трофеи, спецоперация



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