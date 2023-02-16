В Екатеринбурге 250 человек эвакуировались из-за пожара в цехе

В Екатеринбурге более двух сотен человек эвакуировались из-за пожара.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня поступил сигнал о возгорании на улице Монтерская в уральской столице. Прибывшие пожарные установили, что на площади в 2 квадратных метра горят масляные отложения в вентиляционной шахте цеха формовочной и неформовочной техники. Сам цех располагался на втором этаже трехэтажного производственного здания.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из него самостоятельно эвакуировались 250 человек. По данным МЧС, в тушении были задействованы 13 единиц техники и 41 человек личного состава.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Теперь точную причину возгорания будут устанавливать специалисты.