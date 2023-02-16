16 Февраля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге 250 человек эвакуировались из-за пожара в цехе

В Екатеринбурге более двух сотен человек эвакуировались из-за пожара.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня поступил сигнал о возгорании на улице Монтерская в уральской столице. Прибывшие пожарные установили, что на площади в 2 квадратных метра горят масляные отложения в вентиляционной шахте цеха формовочной и неформовочной техники. Сам цех располагался на втором этаже трехэтажного производственного здания.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из него самостоятельно эвакуировались 250 человек. По данным МЧС, в тушении были задействованы 13 единиц техники и 41 человек личного состава.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Теперь точную причину возгорания будут устанавливать специалисты.

Теги: цех, пожар, эвакуация, МЧС



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