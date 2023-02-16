ЦБ продлевает ограничение на снятие наличной валюты после 9 марта

Центральный банк России продлевает после 9 марта ограничения на снятие наличной валюты для россиян. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор "не видит возможности для системной либерализации валютных ограничений". Также "нет оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами".

Ограничения были введены 9 марта 2022 года. С тех пор граждане могут снять в валюте (долларах и евро) только эквивалент $10 тыс. Остальное можно снять в рублях по курсу ЦБ. Снять можно только деньги со счетов, открытых до 9 марта 2022 года.