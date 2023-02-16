В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России из-за каучука

Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России за предложения запретить импорт синтетического каучука, сообщило Politico.

Против санкций на российский синтетический каучук выступают Италия и Германия, в то время как Польша выступает за ограничение.

Издание отмечает, что производство синтетического каучука ежегодно приносит России миллиарды долларов дохода. Так, в 2021 году она экспортировала синтетический каучук почти на $2 млрд, из них $700 млн пришлось на ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС изучает возможность введения антироссийских санкций в отношении "Альфа-банка", "Росбанка", банка "Тинькофф" и Фонда национального благосостояния России в рамках десятого пакета ограничений. Также рассматривается запрет на импорт в Европу резины и битума из России, а также на экспорт отдельных товаров, в частности, грузовиков и машин, используемых для строительства.