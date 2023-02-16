Екатеринбургу потребуется 5 лет и федеральный бюджет для строительства НИИ

Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень объектов, строительство которых за счет федерального бюджета будет завершено до 2027 года. В этот список попал и Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ).

Общая сумма, которую предполагается потратить на реализацию проектов по всей стране, составляет 4,7 трлн рублей. Из них 1,4 трлн рублей уйдет в регионы.

Напомним, что НИИ ОММ станет основой для будущего медкластера в Академическом районе Екатеринбурга. Новое здание для него начнут строить в 2023 году, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.