В Кремле предложили Суркову пояснить его мнение по поводу Минских соглашений

В Кремле заявили, что Путин прикладывал усилия, чтобы Минские соглашения были воплощены в жизнь. И слова экс-помощника президента Владислава Суркова о том, то он не верил в этот документ еще на этапе разработки, требуют уточнений.

"Вы знаете сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить у украинскую сторону, и Берлин, и Париж встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим минским договоренностям. Усилия были потрачены изрядные. Во скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак и так далее. Поэтому естественно основная задача была – все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Сурков ответил "нет" на вопрос "Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?".