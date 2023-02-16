16 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле предложили Суркову пояснить его мнение по поводу Минских соглашений

В Кремле заявили, что Путин прикладывал усилия, чтобы Минские соглашения были воплощены в жизнь. И слова экс-помощника президента Владислава Суркова о том, то он не верил в этот документ еще на этапе разработки, требуют уточнений.

"Вы знаете сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить у украинскую сторону, и Берлин, и Париж встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим минским договоренностям. Усилия были потрачены изрядные. Во скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак и так далее. Поэтому естественно основная задача была – все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Сурков ответил "нет" на вопрос "Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?".

Теги: владислав сурков, кремль, владимир путин, переговоры, минские соглашения



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