16 Февраля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске перенесли концерт Глеба Самойлова

В Челябинске перенесли юбилейный концерт Глеба Самойлова, сообщается на сайте городских зрелищный касс.

Концерт должен был состояться 17 февраля в Конгресс-холле Центра Международной торговли. Его перенесли на 7 марта.

"Смещение на две недели связано с тем, что в настоящее время мы готовим новую шоу-программу и хотим показать челябинской публике именно ее! Ожидания зрителей точно будут оправданы: на концерте будут тонны света и звука, и мы сыграем самые известные и долгожданные песни "Агаты Кристи", - сообщили в официальном сообществе группы The MATRIXX.

Теги: Глеб Самойлов, концерт,



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