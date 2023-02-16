Путин и Лукашенко встретятся в Ново-Огарево

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Ново-Огарево.

"Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов - Путина и Лукашенко – да, я могу подтвердить, такая встреча готовится", - цитирует РИА Новости ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос, может ли Кремль подтвердить встречу Путина и Лукашенко в пятницу, 17 февраля.

5 февраля стало известно о состоявшемся между двумя президентами телефонном разговоре.