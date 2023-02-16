В МЧС опровергли слухи о краже российскими спасателями денег в Турции

В МЧС РФ опровергли информацию о том, что российские спасатели, якобы, украли деньги, найденные во время разбора завалов после землетрясения в Турции.

"Найденные средства во время поисковых работ сотрудники МЧС России передали турецкой полиции. Все спасатели вернулись домой с благодарностью от правительства Турецкой Республики", - сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что "фейки стали появляться сразу после публикации о найденных деньгах на telegram-канале МЧС России".

14 февраля ведомство действительно сообщило о найденном в кастрюле тайнике с $150 тыс. Сообщалось, что находка под опись была передана турецкой полиции, публиковалась соответствующая фотография.