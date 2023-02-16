Лукашенко: Украина утром перед началом СВО готовила удар по территории Белоруссии

Украина еще до начала специальной военной операции готовила удар по территории Белоруссии ракетными системами залпового огня, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут - утром перед началом специальной военной операции", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.

Белорусский лидер также заявил, что будет воевать с Украиной только в случае агрессии против Белоруссии.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Как отметил белорусский лидер, Украина просит, чтобы Белоруссия не воевала и не направляла свои войска.