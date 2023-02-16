Послание Путина повлияло на график работы свердловских депутатов

Очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области состоится в следующую среду, 22 февраля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Изначально планировалось, что заседание будет продолжаться в течение двух дней – 21 и 22 февраля. Однако сегодня было принято решение провести его в один день – 22 февраля.

"21 февраля в здании регионального парламента будет организована трансляция для депутатов послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию РФ", - пояснила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Всего в повестку заседания на 22 февраля включено 35 вопросов, 17 из которых – проекты областных законов. Также будут заслушаны доклады сразу трех региональных уполномоченных – по правам человека, по защите прав предпринимателей и по правам ребенка.

Напомним, что на ближайшем заседании ЗакСО могут внести изменения в закон о статусе депутатов и их деятельности. Если поправки одобрят, то депутаты городских дум Среднего Урала и Законодательного собрания в скором времени смогут перестать публиковать свои доходы.