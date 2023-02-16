16 Февраля 2023
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Общество Свердловская область ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Юные спортсмены из ДНР прибыли на сборы в Екатеринбург

В Екатеринбург на спортивные сборы прилетели дети из Донецкой Народной Республики. Десять дней вместе с тренерами они будут заниматься волейболом и скалолазанием, а в свободное время — открывать для себя Екатеринбург. Эта поездка является частью гуманитарной миссии «Дети Донбасса в гостях у Патриарха» и проходит при поддержке Фонда святой Екатерины и фонда «Спасая детство».

рпц, церковь ,верующие, молитва, икона(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Первый день сборов начался с посещения храма и встречи с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. После беседы юные гости получили благословение и духовную поддержку.

церковь, православие, дети, молитва(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Для ребят сегодня любая поддержка и любое внимание в радость. Когда они слышат не взрывы, не бегут в какие-то подземелья, когда слышат простое доброе человеческое слово. Их встретили добрые люди, окружили добротой, и это много для них значит, — говорит владыка Евгений. — То, что поездка началась для них с посещения храма после праздника Сретения Господня, это хорошо. Детское сердце восприимчиво к добру, к святыням. Так же как сердце чувствует радость и любовь, оно чувствует святыню, которая им открылась. Надеюсь, что через десять дней мы встретимся и спросим: “Ну как, подействовало благословение?” Думаю, что все ответят, что подействовало».

митрополит евгений, дети донбасса(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины, эти сборы — возможность восстановить не только психологическое здоровье, но и физическое. Спортивная инфраструктура в ДНР еще восстанавливается, и долгое время дети оставались без тренировок. Сейчас 77 детей будут работать с профессиональными тренерами, проходить сборы с известными спортсменами и участвовать в культурных мероприятиях.

митрополит евгений, дети донбасса(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Я девять лет занимаюсь волейболом. С лета тренировки не проходили, только недавно начали восстанавливать всю инфраструктуру, начинают работать школы. Обстрелов стало меньше, меньше прилетает в центр города — опасность еще осталось, но она сильно снизилась. Всегда приятно выехать из Донецка, отвлечься, но всегда хочется вернуться», — говорит 17-летний волейболист-дончанин Николай.

андреев, фонд святой екатерины, церковь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Это красивый и добрый проект, его главным событием станет встреча с Патриархом, где ребята получат духовные наставления. У детей обширная программа, и я уверен, что пройдет немного времени, и мы будем гордиться их достижениями. Но для нас они уже чемпионы. На эти десять дней они погрузятся в атмосферу спокойствия, смогут проводить тренировки, узнать больше о Екатеринбурге. Будем надеяться, что, когда они вернутся в Донецк, их встретит там мирное небо», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Теги: фонд святой Екатерины, александр андреев, митополит евгений, дети донбасса, днр, доначане



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