Проректор УрФУ Сергей Тушин уехал в Австрию

Бывший вице-мэр Екатеринбурга, а ныне проректор УрФУ Сергей Тушин сейчас находится в Австрии. О своем местоположении он написал в социальных сетях.

"Широта:47°15'45 Долгота: 11°23'40 Высота над уровнем моря: 587 м", - написал Тушин. Исходя из информации на интернет-карте, данные координаты указывают на Австрию, город Инсбурк.

Австрия является страной, где у россиян по-прежнему принимают документы на туристическую шенгенскую визу, но официально включена в список недружественных.