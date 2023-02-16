В России цена на полет в эконом-классе за неделю выросла на 6%

Стоимость полета в эконом-классе по России выросла за неделю с 7 по 13 февраля в среднем на 6%.

На проживание в отелях рост цен не так ощутим. Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты увеличилась на 0,7 %, проживание в гостиницах категории четыре и пять звезд подорожало на 0,4 %, приводит РИА Новости данные Росстата.

Номера в менее комфортных отелях дорожают медленнее: стоимость бронирования "трешках" выросла на 0,3 %, мотелях – на 0,2 %, отелях с двумя звездами – на 0,1 %. В то же время, по данным ведомства, средняя стоимость путевок в санатории за отчетный период снизилась на 0,1 %.