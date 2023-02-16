В Челябинске школу обязали выплатить 40 тысяч рублей за травму ребенка

В Челябинске со школы взыскали 40 тысяч морального вреда в пользу 11-летнего ребенка, который получил травмы во время конфликта с школьниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле прошлого года на перемене в школе между учащимися 6 и 10 классов возник конфликт, в ходе которого 11-летнему ребенку причинены телесные повреждения в виде перелома локтевой кости и ушиба грудины.

По факту расследования несчастного случая была установлена вина заместителя директора и двух учителей, которые привлечены к дисциплинарной ответственности.