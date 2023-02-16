16 Февраля 2023
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Фото:Накануне.RU

Более 70 человек отравились едой из сервиса доставки в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления жителей Ростова-на-Дону едой из сервиса доставки. Более 70 человек признаны потерпевшими. сообщает ведомство.

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Проведен обыск в офисе компании, в ходе которого изъята документация, а также компьютерная техника.

14 февраля управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило, что более 50 человек, употреблявших продукцию торговой марки Good Food, заболели острым гастроэнтеритом.

В ходе проверки компании были выявлены грубые нарушения, в том числе, отсутствие личных медицинский книжек у сотрудников.

Ранее отравились клиенты закусочной "У Аро" в Екатеринбурге. Роспотребнадзор обследовал заведение и нашел там нарушения. Сообщалось, что суд закрыл одну из закусочных на 90 суток.

Теги: Ростов-на-Дону, отравление, Good Food



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